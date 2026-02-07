Хавбек «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, чего ждет от матча Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА.  Он надеется, что сине-бело-голубым удастся победить армейцев.

Густаво Мантуан
Густаво Мантуан globallookpress.com

Ранее сине-бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3).  Встреча состоялась 6 февраля.

«Как переносятся нагрузки?  Все в порядке, продолжаем работу, начатую на первом сборе.  Понятно, что нагрузки становятся более интенсивными, потому что усиленно готовимся к первым официальным матчам против "Балтики".  Все прекрасно понимают цели и задачи таких тренировок.

Каждый из нас выходит на поле в любом матче с одной целью — победить.  Но это сборы, только середина подготовительного периода.  Лучше проиграть сейчас, сделать какие-то ошибки, чтобы было время их исправить.  На мой взгляд, это естественный процесс.  В ходе подготовительного периода бывают взлеты, падения.  Обращаем внимание только на свою работу.  И, повторюсь, если допускаем ошибки, то исправляем их.

Уверен, что на матч с ЦСКА мы выйдем с целью одержать победу.  Хотим показать качественный футбол.  Для этого мы работаем на тренировках и на это направлен весь подготовительный процесс.  Как оно будет на поле — посмотрим.  Наша задача — качественно подготовиться к возобновлению сезона», — цитирует Мантуана «Матч ТВ».

«Зенит» сыграет с ЦСКА 10 февраля.