Хавбек «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, чего ждет от матча Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА. Он надеется, что сине-бело-голубым удастся победить армейцев.

Густаво Мантуан globallookpress.com

Ранее сине-бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3). Встреча состоялась 6 февраля.

«Как переносятся нагрузки? Все в порядке, продолжаем работу, начатую на первом сборе. Понятно, что нагрузки становятся более интенсивными, потому что усиленно готовимся к первым официальным матчам против "Балтики". Все прекрасно понимают цели и задачи таких тренировок.

Каждый из нас выходит на поле в любом матче с одной целью — победить. Но это сборы, только середина подготовительного периода. Лучше проиграть сейчас, сделать какие-то ошибки, чтобы было время их исправить. На мой взгляд, это естественный процесс. В ходе подготовительного периода бывают взлеты, падения. Обращаем внимание только на свою работу. И, повторюсь, если допускаем ошибки, то исправляем их.

Уверен, что на матч с ЦСКА мы выйдем с целью одержать победу. Хотим показать качественный футбол. Для этого мы работаем на тренировках и на это направлен весь подготовительный процесс. Как оно будет на поле — посмотрим. Наша задача — качественно подготовиться к возобновлению сезона», — цитирует Мантуана «Матч ТВ».

«Зенит» сыграет с ЦСКА 10 февраля.