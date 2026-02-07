Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Лиги 1 против «Марселя».

Луис Энрике — главный тренер ПСЖ globallookpress.com

«Мы знаем, насколько важна эта игра, хотим подарить нашим болельщикам отличный футбольный матч и победу! Это уникальные встречи, они всегда особенные.

Думаю, "Марсель" будет играть на том же уровне, что и до сих пор. Это хорошая команда с хорошими игроками. Наша цель — выиграть этот матч и взять три очка, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.

Они атакующая команда, думаю, что они похожи на нас в своём подходе к игре. Поэтому знаем, что это будет сложная игра, но мы полны решимости выиграть», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Матч между ПСЖ и «Марселем» состоится завтра, 8-го февраля в 22:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.