Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия может вернуться на поле после травмы в матче 21-го тура Лиги 1 против «Марселя». Об этом сообщает RMC Sport.

Хвича Кварацхелия — полузащитник ПСЖ globallookpress.com

Стало известно, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике может включить игрока в заявку на матч после тренировки в субботу. На этом занятии будет понятно, готов ли Кварацхелия выйти на поле.

Полузащитник получил травму 28-го января в матче против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за ПСЖ 16 матчей в рамках Лиги 1, забил 3 гола и сделал голевую передачу.