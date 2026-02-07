В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле переиграл «Лорьян» со счетом 2:0.
На 50-й минуте встречи Реми Лабо Ласкари открыл счет, а на 77-й минуте Людовик Ажорк установил окончательный результат на табло.
Результат матча
БрестФранция. Лига 12:0ЛорьянЛорьян
1:0 Реми Лабо Ласкари 50' 2:0 Людовик Ажорк 77'
Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Мишель Диас, Дауда Гиндо, Жорис Шотар, Уго Маньетти, Камори Думбия (Лука Тусар 84'), Реми Лабо Ласкари (Эрик Эбимбе 73'), Ромен дель Кастильо, Людовик Ажорк
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси (Дарлин Йонгва 64'), Монтассар Тальби, Натаниэль Аджей, Жан-Виктор Макенго (Самбу Сумано 63'), Лоран Абергель, Артур Авом (Мохамед Бамба 80'), Тео Ле Бри, Бамо Мейте, Бамба Дьенг (Тосин Айегун 63'), Пабло Пажи
Жёлтые карточки: Уго Маньетти 33' (Брест), Людовик Ажорк 80' (Брест)
«Брест» набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» (28) — девятый.