«Брест» набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» (28) — девятый.

На 50-й минуте встречи Реми Лабо Ласкари открыл счет, а на 77-й минуте Людовик Ажорк установил окончательный результат на табло.

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле переиграл «Лорьян» со счетом 2:0.

2.66

