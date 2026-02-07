Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Сандерленда» (3:0).

Микель Артета globallookpress.com

«Мы очень довольны игрой и результатом. Очень сложный матч, этот соперник действительно хорош и создает тебе проблемы. Благодаря ему этот матч был очень длинным.

Если говорить о моментах у наших ворот, то мы ничего не дали создать. Но чувствовалось, что невозможно по-настоящему доминировать и контролировать игру, потому что соперник хорошо умеет срывать комбинации.

Я очень доволен, за то, что игроки делают каждые три дня, им следует отдать должное», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» располагается на 1-й позиции в таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Сандерленд» — на 9-й позиции (36).