Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о перспективах полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Европе.

Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад» globallookpress.com

«Пошли слухи, что Захарян может покинуть "Реал Сосьедад"? Естественно, пойдут разговоры. Он же мало играет.

Он мало играет, потому что вечно травмирован, а не из-за конкуренции? Значит, не хотят больше терпеть. Возможно, если он перейдет в другую команду, то будет больше играть. Но это только ему решать. Мы же не знаем всей ситуации.

Смотрел "Реал Сосьедад" — "Валенсия" и "Вильярреал" — "Севилья", а смотрится как "Оренбург" — "Крылья Советов". Но там все другое, так или иначе. Как я уже сказал, вернуться в РПЛ Арсен всегда успеет. И пока есть возможность проявить себя в Ла лиге — надо пробовать», — сказал Аршавин СЭ.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 12 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.