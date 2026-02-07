Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил трансфер латераля Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак».

Владислав Саусь globallookpress.com

«Зимой "Балтика" должна была кого‑то продавать. И Влад был одним из тех, кто был востребован на рынке. В принципе, я за него рад. Рад, что "Зенит" должен получить процент от продажи Сауся. Это было в договоре с "Балтикой". Все довольны, Влад перешел в большой клуб», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

22-летний Саусь является воспитанником «Зенита», команду покинул в 2024 году, перейдя в «Балтику». В январе 2026 года о его трансфере объявил «Спартак».