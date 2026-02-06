Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о постоянной критике в адрес футболистов.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Лично для меня это не проблема, я могу с этим справиться, но я немного переживаю за следующее поколение. Мне кажется, что бывшие топ-игроки несут ответственность перед молодыми игроками.

Критика — это абсолютно нормально, это часть футбола, и, думаю, так и должно оставаться. Но иногда критика превращается в кликбейт: люди говорят провокационные вещи, не задумываясь о последствиях для психологического состояния игроков, особенно молодого поколения, которое постоянно находится в соцсетях.

Можно сказать: "ну да, просто не сидите в социальных сетях" — я много раз говорил это. Но есть такая вещь: когда ты проводишь хороший матч, молодые игроки читают все положительные отзывы, а когда играешь хуже и тебя начинают травить в соцсетях или жестко критиковать, это действительно может сильно повлиять. Я видел это у некоторых игроков и раньше, и сейчас, это очень непросто», — цитирует ван Дейка Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает только пятое место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.