6 февраля в Берлине состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Унион» примет «Айнтрахт». Начало игры в 22:30 мск.
«Унион» набрал 24 очка. Клуб занимает 9-е место и пока что не претендует на место в зоне еврокубков. Столичный коллектив не имел особого успеха в последних турах. «Железные» проиграли «Хоффенхайму» и дортмундской «Боруссии». Перед этим у команды было 3 ничьи подряд.
«Айнтрахт» имеет 27 очков. Он находится на строчку выше, чем соперник. В последних матчах турнира «орлы» также не смогли добыть победу. Они проиграли «Байеру» и «Хоффенхайму», а перед этим разошлись мировой с «Вердером».
Для «Айнтрахта» это принципиальный поединок, поскольку они не могут победить «Унион» уже четыре матча подряд. Последние два остались за хозяевами. Прервет ли «Айнтрахт» эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.
- Котировки букмекеров: 2.11 на победу «Униона», 3.50 на ничью, 3.45 на победу «Айнтрахта».
- Прогноз ИИ: ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Унион» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.