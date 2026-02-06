6 февраля в Берлине состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Унион» примет «Айнтрахт». Начало игры в 22:30 мск.

«Унион» набрал 24 очка. Клуб занимает 9-е место и пока что не претендует на место в зоне еврокубков. Столичный коллектив не имел особого успеха в последних турах. «Железные» проиграли «Хоффенхайму» и дортмундской «Боруссии». Перед этим у команды было 3 ничьи подряд.

«Айнтрахт» имеет 27 очков. Он находится на строчку выше, чем соперник. В последних матчах турнира «орлы» также не смогли добыть победу. Они проиграли «Байеру» и «Хоффенхайму», а перед этим разошлись мировой с «Вердером».

Для «Айнтрахта» это принципиальный поединок, поскольку они не могут победить «Унион» уже четыре матча подряд. Последние два остались за хозяевами. Прервет ли «Айнтрахт» эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.

Котировки букмекеров: 2.11 на победу «Униона», 3.50 на ничью, 3.45 на победу «Айнтрахта».

Прогноз ИИ: ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Унион» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.