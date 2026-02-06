Франческо Тотти, экс-футболист «Ромы», может занять пост технического директора клуба. Об этом рассказал журналист Николо Скира.

Франческо Тотти globallookpress.com

По информации Скиры, 49-летний Тотти может занять аналогичную должность, которую ранее занимал Паоло Мальдини в «Милане» при руководстве Рики Массары.

Тотти завершил карьеру игрока в 2017 году, после чего работал в руководстве «Ромы», но покинул клуб в 2019 году. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году и серебряным призёром чемпионата Европы в 2000 году.