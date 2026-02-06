Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды от «Аталанты» (0:3) в четвертьфинале Кубка Италии.

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Они хорошо проявили себя в решающие моменты матча.  В игре бывают моменты, когда нужно принимать важные решения.  Мы все их приняли неправильно, а они все — правильно.  Нам нужно быть внимательными к таким моментам, быть более бдительными, решительными и рассудительными», — приводит слова Спаллетти пресс-служба «Ювентуса».

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья».