Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды от «Аталанты» (0:3) в четвертьфинале Кубка Италии.
«Они хорошо проявили себя в решающие моменты матча. В игре бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. Мы все их приняли неправильно, а они все — правильно. Нам нужно быть внимательными к таким моментам, быть более бдительными, решительными и рассудительными», — приводит слова Спаллетти пресс-служба «Ювентуса».
Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья».