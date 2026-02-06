Нападающий «Аль-Насра», Криштиану Роналду, не примет участия в сегодняшнем матче Про-лиги против «Аль-Иттихада», как сообщает издание Arriyadiah.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Попытки представителей клуба и лиги убедить португальца прекратить бойкот матчей не увенчались успехом. Более того, есть информация, что к бойкоту может присоединиться и тренер команды, Жоржи Жезуш, который также является гражданином Португалии.

Ранее Роналду высказывал свое недовольство тем, как управляющий государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии ведет дела клуба по сравнению с конкурентами, например, с «Аль-Хилялем», куда перешел Карим Бензема.