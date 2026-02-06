Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет оптимальную замену нападающему Маркусу Рашфорду, который желает остаться в «Барселоне». Об этом сообщает TEAMtalk.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Стало известно, что «Манчестер Юнайтед» может подписать 19-летнего вингера «Лейпцига» Яна Диоманда. Немецкий клуб может попросить за этот трансфер около 100 млн евро.

Помимо этого, «красные дьяволы» рассматривают возможность подписания нападающего «Эвертона» Илимана Ндиайе.Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.

Напомним, что Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом, «сине-гранатовые» готовы выкупить форварда за 30 млн евро.