Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о восстановлении от травмы нападающего Рафиньи.

«Нам нужно подождать; когда он почувствует себя лучше, он вернётся в команду, но не раньше. Это тот путь, которому мы должны следовать», — приводит слова Флика AS.

Напомним, что у Рафиньи была диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра, из-за которой он пропустил матч с «Альбасете» (2:1).

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал четыре ассиста.