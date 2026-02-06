Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость о возможном продлении контракта с нападающим команды Робертом Левандовским.

Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«Мы обсуждали его ситуацию; сезон ещё не закончился, ему нужно оставаться сосредоточенным и получать от игры удовольствие. Я знаю, что он хочет больше игрового времени, но он всё делает правильно, и я надеюсь, что ему нравится нынешняя ситуация и клуб.

Сейчас не время об этом говорить, и мы все знаем ситуацию в клубе, но я спокоен, потому что мы всё делаем правильно», — приводит слова Флика AS.

Действующее соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до лета 2026-го года. В нынешнем сезоне польский форвард провел за «сине-гранатовых» 17 матчей в рамках Примеры, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.