Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру нападающего команды Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«Я доволен тем, что вижу; он прогрессирует. Самое важное, чтобы игроки с его талантом получали удовольствие от игры.

Мы хотим помочь ему развиваться; он сосредоточен, это видно в последних нескольких матчах, и он забивает больше голов. Он ещё не раскрыл весь свой потенциал»,— приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.