Матч 23-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Осасуна» состоится 6 февраля в Виго на стадионе «Балайдос». Начало встречи в 23:00 мск.
У «Сельты» 33 очка и она всего в одном пункте от еврокубковой зоны. Победа в этом матче увеличит шансы хозяев на попадание в топ-6. В последних матчах турнира «кельты» выиграть не смогли. У них была ничья с «Хетафе» (0:0) и поражение от «Реал Сосьедада» (1:3).
«Осасуна» набрала 26 очков. Сейчас команда занимает 9-е место, однако победа может поднять ее на строчку выше. «Памплонцы» не проигрывают уже 3 тура. В прошлом матче они сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2), а перед этим выиграли у «Райо Вальекано» (3:1) и «Овьедо» (3:2).
Последняя очная дуэль у команд была в октябре. Тогда «Сельта» выиграла 3:2. Это была третья победа в последних 5 поединках серии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.
- Коэффициенты букмекеров: 1.99 на победу «Сельты», 3.50 на ничью, 4.20 на победу «Осасуны».
- ИИ сделал ставку на победу «Сельты» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.