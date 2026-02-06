Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что московский «Спартак» ужа давно потерял былое величие и не может считаться по-настоящему топ-клубом.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Люди моего поколения ассоциируют "Спартак" с красивым футболом — с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. "Спартак" за эти годы один раз стал чемпионом. О чем мы говорим? Накинем еще очко за Кубок, хорошо.

Недавно на английском телевидении услышал мысль: "Чего вы ждете от 'Манчестер Юнайтед'? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне? Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ — а чтобы побеждать, нужно стать топом".

То же самое можно сказать и про "Спартак". Эмблема, история — все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз», — сказал Аршавин «СЭ».

После первой части сезона красно-белые идут шестыми в таблице РПЛ с 29 очками.