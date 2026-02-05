Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о подписании защитника «Ренна» Жереми Жаке.

«Конечно, это очень приятно. Он очень талантлив, возможно, даже больше, чем просто талантлив, но мы говорим о таланте из-за его возраста. Во-вторых, мы были не единственными, кто им интересовался, так что это большой комплимент тем, кто так усердно работает над подписанием игроков.

Это очень талантливый игрок, и он — ещё один пример того, как мы работаем в этом клубе: у нас есть молодые, очень талантливые игроки, которые иногда только начинают свою карьеру, а иногда уже сделали несколько шагов вперёд. Однако все они молоды и могут улучшить нашу команду как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В последнее время мы подписали контракты со многими из них, и, как я уже много раз говорил, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, да и в краткосрочной у этого клуба очень хорошие перспективы», — приводит слова Слота ESPN.

Жаке — воспитанник «Ренна», и в текущем сезоне он сыграл 18 матчей в Лиге 1, неизменно выходя в стартовом составе. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.