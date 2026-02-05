Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси не планирует вмешиваться в президентские выборы в клубе, хотя мог бы получить значительную поддержку, если бы поддержал одного из кандидатов. Об этом сообщает Marca.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентинец сейчас полностью сосредоточен на подготовке к Чемпионату мира 2026 года. Месси выразил желание вернуться в «Барселону», но пока неясно, в какой роли это произойдет.

Выборы президента клуба состоятся 15 марта. На данный момент, кроме действующего президента Жоана Лапорты, свои кандидатуры выдвинули Виктор Фонт, Хави Вилахоана и Марк Сириа.