Вингер французского «Лилля» Этан Мбаппе получил разрыв сухожилия в правом бедре и выбыл из строя минимум на два месяца, информирует Foot Mercato.

Этан Мбаппе globallookpress.com

«Новое препятствие, которое предстоит преодолеть, чтобы вернуться еще сильнее, чем прежде, и наконец начать мое приключение в "Лилле"... До скорой встречи», — написал Этан в соцсети.

19-летний игрок является младшим братом Килиана выступает за «Лилль» второй сезон после ухода из «ПСЖ». В этом сезоне он провел 15 матчей за «догов», забил в них 3 мяча и отметился одним ассистом.