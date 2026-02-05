Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал чемпионскую гонку в Серии А и назвал «Милан» своим главным конкурентом.

Беппе Маротта globallookpress.com

«Это конкуренция не только с "Миланом", а со всеми командами, занимающими верхние строчки турнирной таблицы, поскольку все они могут стремиться к максимальному результату. Футбол изменился, поэтому тот факт, что "Милан" — единственная команда в этой группе, которая сосредоточена на одном турнире, является преимуществом.

Мы привыкли к большому количеству игр. В прошлом сезоне мы провели 64 матча, дошли до финала Лиги чемпионов и боролись за скудетто до самого конца. Мы не должны сдаваться, а должны упорно бороться, преодолевая физическое и психологическое напряжение, которое сопутствует такому графику», — сказал Беппе Маротта Football-Italia.

После 23 туров «Интер» возглавляет таблицу чемпионата Италии с 55 очками, вторым идет «Милан» (50).