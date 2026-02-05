«Интер» после этого матча пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Торино» завершил свой путь на турнире.

Единственный гол в составе «Торино» записал на свой счет Сандро Куленович на 57-й минуте.

У миланской команды голами отметились Анж-Йоан Бонни на 35-й минуте и Анди Диуф на 47-й минуте.

«Интер» одержал победу над «Торино» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

