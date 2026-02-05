«Интер» одержал победу над «Торино» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.
У миланской команды голами отметились Анж-Йоан Бонни на 35-й минуте и Анди Диуф на 47-й минуте.
Единственный гол в составе «Торино» записал на свой счет Сандро Куленович на 57-й минуте.
Результат матча
ИнтерМилан2:1ТориноТурин
1:0 Анж-Йоан Бонни 35' 2:0 Анди Диуф 47' 2:1 Сандро Куленович 57'
Интер: Хосеп Мартинес, Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Кокки (Янн Биссекк 75'), Иссьяка Камате (Луис Энрике 80'), Давиде Фраттези, Генрих Мхитарян (Petar Sucic 56'), Анди Диуф, Маркус Тюрам (Лаутаро Мартинес 56'), Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 56')
Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор (Нильс Нкунку 86'), Маркус Педерсен (Гильермо Марипан 61'), Сауль Коко, Лука Марьянуччи (Валентин Лацаро 61'), Тино Анджорин (Эмирхан Ильхан 61'), Маттео Прати, Никола Влашич, Адриен Тамез, Алию Н'Джи (Дуван Сапата 73'), Сандро Куленович
Жёлтые карточки: Petar Sucic 71', Иссьяка Камате 79', Франческо Пио Эспозито 83' — Гильермо Марипан 88'
«Интер» после этого матча пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Торино» завершил свой путь на турнире.