Защитник «Манчестер Сити» Марк Гэи не примет участие в финале Кубка английской лиги из-за особенностей регламента турнира. «Горожане» одержали победу над «Ньюкаслом» в ответном матче полуфинала со счетом 3:1 (первая игра — 2:0) и вышли в финал, где их соперником станет «Арсенал».

Марк Гэи globallookpress.com

Согласно правилам турнира, футболист получает право сыграть в финале, если он перешел в новый клуб до закрытия зимнего трансферного окна или до первого матча полуфинала (в зависимости от того, что произойдет раньше). Марк Гэи перешел в «Манчестер Сити» 19 января, а первый матч с «Ньюкаслом» состоялся 13 января, поэтому он не может участвовать в финале.

Журналист Мартин Зиглер сообщает, что Английская футбольная лига (EFL) не планирует менять регламент в пользу «Ман Сити». Однако перед началом текущего сезона правила были смягчены: теперь игрокам разрешается участвовать в Кубке лиги более чем за один клуб, если переход состоялся до первого полуфинального матча.

Важно отметить, что Антуан Семеньо, который перешел в «Манчестер Сити» из «Борнмута» 9 января, сможет принять участие в финале против «Арсенала».