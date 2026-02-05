Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном переходе полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

Данила Козлов globallookpress.com

«Я думаю, что Козлов приходит в ЦСКА на роль запасного игрока, потому что у ЦСКА игроки центра поля, без которых сейчас команду просто не представить. Козлова ждет такая же участь, как и в "Краснодаре". То есть будет больше играть в Кубке России, выходить на замену в РПЛ», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Сейчас переговоры между клубами находятся на заключительном этапе, а сумма трансфера составит € 1 млн.

Всего в этом сезоне Козлов сыграл за «быков» 19 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает сейчас игрока в 3,5 млн евро.