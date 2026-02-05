Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о товарищеском матче против «Урала» (3:2).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Мы изначально договорились с коллегами из "Урала", что необходимо увеличивать игровую нагрузку. Для этого был выбран такой формат. Что касается матча, то идет кропотливая работа, накапливается усталость, тяжелые ноги, голова не свежая. Но были качественные моменты, получили информацию, будем обдумывать.

Почему не играл Батраков? Вчера он и Карпукас получили небольшие ушибы, это нормально. Поэтому приняли решение не использовать их», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России возобновится в конце февраля.