Саша Боэ продолжит карьеру в «Галатасарае» на условиях аренды.

Саша Боэ globallookpress.com

Турецкий клуб заключил соглашение с «Баварией», согласно которому защитник будет арендован с возможностью последующего выкупа, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Турецкая сторона полностью покроет расходы на зарплату футболиста.

«Галатасарай» стремился к этой сделке еще летом, и главный тренер команды Окан Бурук сыграл ключевую роль в её реализации. По информации Плеттенберга, опцион на выкуп Саши оценивается в 15 миллионов евро, а сумма аренды составляет около 2 миллионов евро.

Клубы начали переговоры вчера вечером, и сегодня соглашение было достигнуто. В настоящее время 25-летний игрок проходит медицинское обследование. В текущем сезоне Боэ принял участие в 9 матчах за «Баварию» в Бундеслиге. За «Галатасарай» он выступал с 2021 по 2024 годы.