В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» и «Ювентус» померяются силами на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия». Матч состоится 5 февраля в 23:00 мск.
«Аталанта» довольно легко прошла стадию 1/8 финала, в которой бергамаски разгромили «Дженоа» со счетом 4:0. К этому поединку хозяева подошли после нулевой ничьи с «Комо» в Серии А и поражением от «Юниона» в Лиге чемпионов (0:1).
«Ювентус» выиграл 3 из 4 последних поединков. Туринцы разгромили «Парму» (4:1) и «Наполи» (3:0) в Серии А, а также обыграли «Бенфику» (2:0) и разошлись нулевой с «Монако» в Лиге чемпионов. В прошлом раунде Кубка Италии «Старая Сеньора» со счетом 2:0 победила «Удинезе».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Котировки букмекеров: 2.85 и 2.65 на победу команд в матче, 3.30 на ничью, 1.96 и 1.85 на проход команд в полуфинал.
- Прогноз ИИ: «Аталанта» выиграет со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.