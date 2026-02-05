В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» и «Ювентус» померяются силами на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия». Матч состоится 5 февраля в 23:00 мск.

«Аталанта» довольно легко прошла стадию 1/8 финала, в которой бергамаски разгромили «Дженоа» со счетом 4:0. К этому поединку хозяева подошли после нулевой ничьи с «Комо» в Серии А и поражением от «Юниона» в Лиге чемпионов (0:1).

«Ювентус» выиграл 3 из 4 последних поединков. Туринцы разгромили «Парму» (4:1) и «Наполи» (3:0) в Серии А, а также обыграли «Бенфику» (2:0) и разошлись нулевой с «Монако» в Лиге чемпионов. В прошлом раунде Кубка Италии «Старая Сеньора» со счетом 2:0 победила «Удинезе».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Котировки букмекеров: 2.85 и 2.65 на победу команд в матче, 3.30 на ничью, 1.96 и 1.85 на проход команд в полуфинал.

Прогноз ИИ: «Аталанта» выиграет со счетом 2:0.

