Защитник «Зенита» Нино по-прежнему может покинуть клуб в текущее зимнее трансферное окно. Главным претендентом на бразильца остаётся «Палмейрас», сообщает Globo.

«Зенит» пока не принял предложение бразильского клуба — его сумма не раскрывается. При этом в Бразилии рассчитывают на успешное завершение переговоров.

«Палмейрас» рассматривает несколько вариантов: полноценный трансфер уже этой зимой либо оформление сделки сейчас с условием, что Нино доиграет сезон в России.

Также сообщается, что представитель «Палмейраса» уже прибыл в Абу-Даби, где «Зенит» проводит зимние сборы, чтобы на месте обсудить возможный переход защитника.