Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из греческого «ПАОК» в турецкий «Кайзериспор».

Федор Чалов
Федор Чалов globallookpress.com

«Не являлся ли переход в ПАОК из ЦСКА ошибкой?  Думаю, да, это была ошибка.  Он выбрал не свой чемпионат.  Турецкий чемпионат тоже непростой.  Там нужно будет находить удовольствие в самом их футболе.  Только можно будет довольствоваться тому, что играешь.  Пожелаю ему, чтобы играл.  Просто досадно, я надеялся, что он будет развиваться и развиваться, а получилось, что нет.

Может ли он еще вернуться в РПЛ?  Это было бы лучше, чем переходить в Турцию.  Но не во все команды.  Нужна команда, где он будет востребован, будет подходить по игровой структуре, философии и концепции.  Досадно, что такой парень не играет перед нашими глазами», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Форвард будет выступать за новую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

С 2024 года Чалов играл за ПАОК.  В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.  Его контракт с греческим клубом действует до июня 2027 года.