Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из греческого «ПАОК» в турецкий «Кайзериспор».

Федор Чалов globallookpress.com

«Не являлся ли переход в ПАОК из ЦСКА ошибкой? Думаю, да, это была ошибка. Он выбрал не свой чемпионат. Турецкий чемпионат тоже непростой. Там нужно будет находить удовольствие в самом их футболе. Только можно будет довольствоваться тому, что играешь. Пожелаю ему, чтобы играл. Просто досадно, я надеялся, что он будет развиваться и развиваться, а получилось, что нет.

Может ли он еще вернуться в РПЛ? Это было бы лучше, чем переходить в Турцию. Но не во все команды. Нужна команда, где он будет востребован, будет подходить по игровой структуре, философии и концепции. Досадно, что такой парень не играет перед нашими глазами», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Форвард будет выступать за новую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

С 2024 года Чалов играл за ПАОК. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с греческим клубом действует до июня 2027 года.