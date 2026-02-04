Нападающий Адемола Лукман высказался о своем переходе в мадридский «Атлетико».

Адемола Лукман — нападающий «Атлетико» globallookpress.com

«Для меня это большая честь быть здесь. Я очень доволен. Для меня это великолепная возможность и огромная ответственность представлять свою страну, но также и удовольствие носить цвета такого особенного клуба, как "Атлетико". Поэтому я невероятно горд. Встреча с командой была отличной, меня очень тепло приняли, с нетерпением жду тренировок. Я рад быть в этом клубе и в этой лиге.

Стиль моей игры динамичен, он во многом опирается на скорость. Мне нравится вносить свой вклад в работу клубов, за которые я играю. Я командный футболист, и, если могу помочь команде, это самое главное», — приводит слова Лукмана официальный сайт «Атлетико».

В нынешнем сезоне форвард выступал за «Аталанту» 12 матчей в рамках Серии А и забил 2 гола.