Нападающий Адемола Лукман высказался о своем переходе в мадридский «Атлетико».

Адемола Лукман — нападающий «Атлетико» globallookpress.com

«Для меня это большая честь быть здесь.  Я очень доволен.  Для меня это великолепная возможность и огромная ответственность представлять свою страну, но также и удовольствие носить цвета такого особенного клуба, как "Атлетико".  Поэтому я невероятно горд.  Встреча с командой была отличной, меня очень тепло приняли, с нетерпением жду тренировок.  Я рад быть в этом клубе и в этой лиге.

Стиль моей игры динамичен, он во многом опирается на скорость.  Мне нравится вносить свой вклад в работу клубов, за которые я играю.  Я командный футболист, и, если могу помочь команде, это самое главное», — приводит слова Лукмана официальный сайт «Атлетико».

В нынешнем сезоне форвард выступал за «Аталанту» 12 матчей в рамках Серии А и забил 2 гола.