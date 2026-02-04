Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал уход защитника Страхиньи Эраковича из санкт-петербургского клуба в «Црвену Звезду» на правах аренды.

Страхинья Эракович globallookpress.com

«Понятно, что руководству виднее, но мне Эракович нравился. Но было понятно, что он сейчас не будет футболистом стартового состава, а в таких условиях лучше отдать парня, чтобы он не просиживал на лавке. Разочарования по поводу игры Эраковича нет, хотя в составе он появлялся нечасто. Когда я видел его в деле, то понимал, что это хороший защитник по российским меркам.

Очень много в составе "Зенита" играет казах Алип. Думаю, если бы он считался легионером, то играл бы Эракович. Мне кажется, что Эракович не слабее Алипа и вообще никого из защитников "Зенита". Возможно, отчасти Эракович стал жертвой лимита, хотя он и без него не попадал в состав», — цитирует Лепехина «Советский спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний серб провёл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч.