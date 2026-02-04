Турецкий «Фенербахче» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте. Информация опубликована на официальном сайте стамбульского клуба.

«Некоторые истории требуют времени, но не остаются незаконченными. Добро пожаловать в наш "Фенербахче", Н’Голо Канте», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в социальной сети X.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо отмечал, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» получили разрешение от ФИФА на завершение сделки после возникших ранее трудностей с документацией.

По данным источников, соглашение с футболистом рассчитано до июня 2028 года.