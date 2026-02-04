Пресс-служба турецкого клуба «Кайсериспор» сообщила о переходе российского нападающего Федора Чалова из греческого ПАОКа. Форвард будет выступать за новую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

Федор Чалов globallookpress.com

С 2024 года Чалов играл за ПАОК. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с греческим клубом действует до июня 2027 года.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Федора Чалова составляет 5,5 миллиона евро. Ранее он выступал за московский ЦСКА.