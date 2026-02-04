Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года, перейдя из мадридского «Реала». За время выступлений в английском клубе он провёл 148 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 14 результативных передач.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе полузащитника по истечению контракта, который заканчивается летом 2026-го года.

По информации издания, бразильский хавбек примет решение о своём будущем в конце нынешнего сезона, чтобы рассмотреть все варианты продолжения карьеры.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» , сообщает Daily Mail.

