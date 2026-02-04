До матча казалось, что в этот вечер у «Милана» не хватит привычных красок. Без Рафаэла Леау в старте, без Кристиана Пулишича в заявке, да ещё и на фоне трансферной суеты с несостоявшимся переходом Матета. Но на «Ренато Даль’Ара» получилось наоборот, «россонери» с холодной эффективностью добыли результат, ещё и оформив разгром. 0:3 в Болонье —команда Массимилиано Аллегри выжала максимум из конкретных эпизодов и закрыла матч ещё до того, как хозяева успели придумать запасной план.

Результат матча Болонья Болонья 0:3 Милан Милан 0:1 Рубен Лофтус-Чик 20' 0:2 Кристофер Нкунку 39' пен. 0:3 Адриен Рабьо 48' Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа, Торбьёрн Хеггем, Николо Казале, Хуан Миранда ( Хараламбос Ликояннис 78' ), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер ( Никола Моро 65' ), Риккардо Орсолини ( Федерико Бернардески 53' ), Йенс Одгор, Джонатан Роу ( Николо Камбьяги 78' ), Сантьяго Кастро ( Тёйс Даллинга 54' ) Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги ( Первис Эступинан 83' ), Закари Атекаме ( Самуэле Риччи 67' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Кристофер Нкунку ( Ардон Ясари 72' ), Рубен Лофтус-Чик ( Фикайо Томори 67' ), Адриен Рабьо, Лука Модрич ( Никлас Фуллкруг 72' ), Юссуф Фофана, Маттео Габбиа Жёлтые карточки: Федерико Равалья 51' (Болонья), Ремо Фройлер 58' (Болонья), Льюис Фергюсон 65' (Болонья)

Статистика матча 2 Удары в створ 7 9 Удары мимо 2 54 Владение мячом 46 5 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 14 Фолы 10

У Винченцо Итальяно были причины требовать от своей команды смелого старта. В 2026 году «Болонья» до этого выигрывала в чемпионате лишь однажды, а значит, домашний матч против прямого конкурента по таблице требовал энергичного начала. Хозяева действительно начали бодро, были подходы через фланги, давление со стандартов, попытки раскачать оборону через Хуана Миранду и Джонатана Роу — но всё-таки не хватало блеска в финальной трети.

«Болонья» — «Милан» globallookpress.com

«Милан» первые минуты скорее впитывал игру, чем задавал её, но потом привык и постепенно стал находить пространство. Примерно к середине тайма случился первый по-настоящему опасный момент — Закари Атекаме загрузил в штрафную, Юссуф Фофана выиграл верх, и мяч прошёл рядом со штангой. Хозяева выводов не сделали, и через пару минут «Милан» уже оказался впереди.

«Милан» нокаутирует «Болонью» в первом тайме

Открывающий гол получился очень «выездным» по своей сути, без красивого позиционного рисунка, зато с убойной настойчивостью в штрафной. Кристофер Нкунку дважды бил головой в упор, Федерико Равалья сначала спас, потом отбил мяч обратно в опасную зону, и в этой суматохе Адриен Рабьо нашёл короткий пас на Рубена Лофтус-Чика. Удар с десяти метров — и 0:1, хотя было ощущение, что к тому моменту «Болонья» всё ещё контролирует игру.

Рубен Лофтус-Чик globallookpress.com

Дальше для хозяев стало ещё неприятнее. Во-первых, «Милан» не дал им разогнаться после пропущенного мяча, гости компактно обороняли центр и отрабатывали друг за друга. Во-вторых, связка Лофтус-Чик — Нкунку оказалась тем самым нестандартным решением, которое придумал Аллегри на фоне проблем с составом. Перед перерывом Лофтус-Чик снова стал ключевым игроком в голевой атаке. Рубен протащил мяч и отправил Нкунку в штрафную, Федерико Равалья вышел на перехват и опоздал — фол, пенальти, проверка ВАР и спокойный удар всё того же Нкунку с «точки». 0:2 к перерыву выглядели не просто преимуществом, они превращали второй тайм в экзамен на характер для «Болоньи».

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Самый странный момент вечера — и гол, который «заморозил» игру

Если «Болонья» и могла цепляться за матч, то только через быстрый гол сразу после паузы, пока соперник ещё не включился. Но произошло обратное, хозяева подарили «Милану» третий мяч буквально на ровном месте. Нелепый дальний аут от Хуана Миранды улетел в пустоту, Адриен Рабьо прочитал эпизод, убежал один на один и забил. 0:3 на старте второго тайма — можно было расходиться. Таких ошибок в ключевые моменты матча не прощают.

Адриен Рабьо празднует гол globallookpress.com

Дальше всё было максимально предсказуемо. «Болонья» получила мяч, но упёрлась в блок и в отсутствие ясных идей, а «Милан» стал играть по счёту. У хозяев были попытки ударов издали, но без ощущения, что матч можно спасти. У «россонери» была возможность сделать счёт ещё крупнее, когда Никлас Фюллькруг вышел на замену и пару раз убегал к воротам. Однако Равалья в концовке хотя бы частично реабилитировался за своих защитников и не позволил сделать счёт неприличным.

Важно отметить, что после 0:3 «Милан» не развалился и не начал суетиться, хотя соблазн «бросить якорь» при таком счёте часто появляется. Аллегри после финального свистка как раз говорил о дисциплине и о том, что команда сумела не «подарить» сопернику гол, который мог бы сломать ритм матча.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Милан» забыл о проблемах с составом

Эти 0:3 случились в самый подходящий момент для команды Аллегри. История с несостоявшимся усилением атаки и вечный вопрос об игре без лидеров как бы отошли на второй план после настолько убедительного выезда. На «Даль’Ара» у «россонери» получилось почти всё — и совсем не потому, что «Болонье» не везло.

В таблице «россонери» сохранили отрыв в пять очков до «Интера» и продолжили огромную беспроигрышную серию в чемпионате (с августа). А «Болонья» осталась в зоне неприятной неопределённости в середине, где одно удачное воскресенье может вернуть оптимизм, а ещё одно такое поражение — вселить серьёзную тревогу об игре в еврокубках в следующем году.