Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой оценил первые матчи в Зимнем кубке РПЛ.

Андрей Мостовой globallookpress.com

3 февраля «Зенит» одолел московское «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ (2:1). В другом матче дня ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти (2:2; Пен. 5:4).

«Матч с "Динамо"? Хорошая тренировка. Было желательно выиграть, что всегда приятно. И для командной уверенности хорошо.

К слову, у "Динамо" вышли более молодые ребята, и, возможно, нам чуть полегче было. Но в целом контролировали ход встречи. Отсюда довольно уверенная победа, хотя и не по счету», — цитирует Мостового «Матч ТВ».