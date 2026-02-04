Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой оценил первые матчи в Зимнем кубке РПЛ.

Андрей Мостовой globallookpress.com

3 февраля «Зенит» одолел московское «Динамо» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ (2:1).  В другом матче дня ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти (2:2; Пен. 5:4).

«Матч с "Динамо"?  Хорошая тренировка.  Было желательно выиграть, что всегда приятно.  И для командной уверенности хорошо.

К слову, у "Динамо" вышли более молодые ребята, и, возможно, нам чуть полегче было.  Но в целом контролировали ход встречи.  Отсюда довольно уверенная победа, хотя и не по счету», — цитирует Мостового «Матч ТВ».