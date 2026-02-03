Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка команды Джон Джона в матче против «Динамо» (2:1) в рамках 1-го тура Зимнего кубка РПЛ

Сергей Семак globallookpress.com

«Конечно, ему тяжело. Это был первый матч с командой. Тем более, ему достался непростой защитник в соперники. Конечно, ему было нужно втянуться.

Нужно быстрее принимать решения, нужно меньше принимать мяч спиной. Но вообще смотрелся очень хорошо. Игрок с хорошим футбольным интеллектом, хорошо взаимодействовал. Очень качественный игрок, который может играть на нескольких позициях», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» в следующем матче сыграет против «Краснодара» 6 февраля.