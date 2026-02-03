Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил работу тренера Майкла Кэррика.
Ранее манкунианцы победили в трех матчах АПЛ кряду, одолев «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).
«Что ж, "Манчестер Юнайтед" снова стал выглядеть как "Манчестер Юнайтед". Думаю, что Майкл отлично справляется со своей работой, и, независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе до конца сезона, то клуб должен предложить ему работу на постоянной основе», — приводит слова Руни BBC.
После 24 туров «Манчестер Юнайтед» идет 4-м в таблице АПЛ, набрав 41 очко.