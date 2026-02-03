После 24 туров «Манчестер Юнайтед» идет 4-м в таблице АПЛ, набрав 41 очко.

«Что ж, "Манчестер Юнайтед" снова стал выглядеть как "Манчестер Юнайтед". Думаю, что Майкл отлично справляется со своей работой, и, независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе до конца сезона, то клуб должен предложить ему работу на постоянной основе», — приводит слова Руни BBC .

Ранее манкунианцы победили в трех матчах АПЛ кряду, одолев «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

3.95

Прогнозы•Завтра 23:00 «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка Смогут ли «сороки» дать бой «горожанам» в ответном матче?

Футбол•Сегодня 07:05 Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Футбол•Сегодня 01:08 Закрытие трансферного окна. Зима 2026. Онлайн

Футбол•Вчера 17:35 Трансферный дайджест. 27 января — 2 февраля

Футбол•Вчера 15:47 Бобб в «Фулхэме» и камбэк Гроса: шесть странных трансферов января в АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:05 Неликвидный хрусталь. Куда податься Захаряну после «Реал Сосьедада»?

Футбол•Вчера 13:51 Лукас Пакета и «Вест Хэм»: скандал со ставками, скрытая обида и побег во «Фламенго»

Футбол•01/02/2026 13:36 Тот самый Моуринью: чудо в ЛЧ, конфликтный сезон и нервная «Бенфика»

Футбол•01/02/2026 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Выбор читателей

Футбол•30/01/2026 17:21 Рекордсмен Мбаппе, дирижер Витинья и железный Тимбер: сборная общего этапа Лиги чемпионов

Футбол•30/01/2026 19:55 Терпение по-мерсисайдски: почему «Ливерпуль» не собирается увольнять Арне Слота

Футбол•28/01/2026 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Футбол•29/01/2026 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат

Футбол•23/01/2026 10:09 Верните мой 2016-й: «Ростов» в ЛЧ, «Динамо» в ФНЛ и ещё топ-8 событий 10-летний давности

Самое интересное

Футбол•30/12/2025 12:27 Конец эпохи Салаха, возвращение Невеша и недовольный Галлахер: кого будут покупать топ-клубы в январе

Футбол•29/12/2025 17:07 Капитан вопреки всему: почему Рафинья стал незаменимым в «Барселоне»

Бои•29/12/2025 15:04 Смена караула. Вспоминаем всех чемпионов UFC, взошедших на трон в 2025 году

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов