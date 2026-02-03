Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не рассматривает вариант возвращения в английский клуб, поскольку сомневается в его перспективах. Как сообщает The Touchline в социальной сети X, 28-летний футболист нацелен на полноценный переход в «Барселону», считая, что в каталонском клубе у него гораздо больше шансов бороться за трофеи.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации источника, Рашфорд сделал окончательный выбор в пользу «Барсы», будучи уверенным, что именно в Испании сможет полностью раскрыть свои возможности. Важную роль в этом решении сыграли его рабочие отношения с главным тренером каталонцев Хансом-Дитером Фликом, которому форвард доверяет и от которого ожидает помощи в дальнейшем прогрессе.

Действующее арендное соглашение Рашфорда с «Барселоной» рассчитано до лета, однако клуб уже анализирует варианты, позволяющие сохранить игрока в составе.

В нынешнем сезоне англичанин провёл за каталонцев 32 матча, забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач.