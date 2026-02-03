Экс-игрок сборной России Владислав Радимов отметил, почему «Зенит» является фаворитом Зимнего Кубка РПЛ.

Владислав Радимов globallookpress.com

Подопечные Сергея Семака проводят второй сбор в ОАЭ. Сине-бело-голубые с 3 по 10 февраля сыграют в Зимнем Кубке РПЛ, где встретятся с «Краснодаром», московскими «Динамо» и ЦСКА.

«Многое будет зависеть от того, чья физическая форма окажется лучше на данный момент. До возобновления сезона еще очень далеко, и команды могут находится в совершенно разных кондициях, имея разные подготовительные планы и вариации комбинирования состава.

При прочих равных, конечно, "Зенит" смотрится очень выигрышно. Я за все последнее время не видел, чтобы "Зенит" так хорошо выглядел на предсезонных матчах, как сейчас», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».