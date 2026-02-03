Защитник ЦСКА Матвей Лукин не сыграет в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Краснодара». Встреча пройдет сегодня, 3 февраля.

Матвей Лукин globallookpress.com

Причиной отсутствия Лукина стал дискомфорт в области задней поверхности бедра.

«Ребята, всем привет. К сожалению, в сегодняшнем матче с "Краснодаром" не буду принимать участия — на днях почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Вот. Ничего страшного, просто решили не рисковать. Готовлюсь индивидуально, усердно работаю, чтобы в следующем матче принять участие и помочь команде. Надеюсь, сегодня будет победа. ЦСКА всегда будет первым», — сказал Лукин в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Отмечается, что решение не выпускать защитника на поле принято в целях предосторожности.