Футболист ЦСКА Энрике Кармо подвел итог матча Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара»(2:2, 5:4 по пенальти).

Энрике Кармо globallookpress.com

«Игра была достаточно тяжелой, у них хорошая команда. Удаление поспособствовало накалу страстей, но мы справились с их плотной опекой, заслужили победу. Я счастлив, что мне удалось помочь команде.

Счастлив проводить первый сбор в ЦСКА, наша команда растет и прибавляет. Вторая часть сезона будет очень важная. Хочу помочь команде и как можно лучше выполнять работу, чтобы в июне поднять титул над головой.

Баринов? Да, это отличный игрок, замечательный человек. Я счастлив, что он пришел, надеюсь, что он тоже счастлив. Он поможет нам.

Лусиано тоже хорошее усиление, он отличный форвард. Еще один южноамериканец, уверен, что он нам поможет. Может быть, нам удастся одержать с ним большие победы», — цитирует Кармо «Матч ТВ».

В следующем туре сыграют ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит» и «Краснодар». Матчи состоятся 6 февраля.