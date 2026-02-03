Защитник Жереми Жаке прокомментировал трансфер в «Ливерпуль» из «Ренна». По словам игрока, он надеется принести пользу новой команде.

Жереми Жаке globallookpress.com

«Для меня большая честь подписать контракт с "Ливерпулем", одним из величайших футбольных клубов мира. Для меня также было очень важно завершить своё приключение в красно-чёрной форме на высокой ноте, в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог.

Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе со своими товарищами по команде и болельщиками», — приводит слова Жаке Goal.