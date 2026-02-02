Хавбек «Локомотива» Лукас Вера отметил, что отклонил предложения клубов из Мексики и США ради возвращения в Россию.

Лукас Вера globallookpress.com

В декабре Вера подписал контракт с железнодорожниками.

«Когда находился в Аргентине, мной интересовались разные клубы — из Мексики, США, той же Аргентины. Но я решил взять паузу, потому что хотел вернуться в Россию. Мне нравится чемпионат России, хотел поиграть в топ-клубе. В тех же "Химках" было супер, но команда все-таки боролась за выживание. А здесь я в топ-команде, которая мне нравится. Поэтому и отклонил офферы из той же МЛС, хотя условия там предлагали лучше», — сказал Вера «СЭ».