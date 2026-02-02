Вратарь «Спартака» Илья Помазун получил повреждение во время тренировок на сборах команды.  Об этом сообщает «Матч ТВ».

Илья Помазун — голкипер «Спартака»
Стало известно, что голкипер получил травму мышц голени.  Предварительные сроки восстановления — около месяца.  Помазуну предстоит пройти дообследование.

«В расположение команды для участия в тренировочном процессе вернулся вратарь Руслан Пичиенко », — сообщили в пресс‑службе «Спартака».

В нынешнем сезоне Помазун провел за «красно-белых» 8 матчей в рамках Кубка России и дважды сыграл «на ноль».