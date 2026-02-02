Вратарь «Спартака» Илья Помазун получил повреждение во время тренировок на сборах команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Стало известно, что голкипер получил травму мышц голени. Предварительные сроки восстановления — около месяца. Помазуну предстоит пройти дообследование.
«В расположение команды для участия в тренировочном процессе вернулся вратарь Руслан Пичиенко », — сообщили в пресс‑службе «Спартака».
В нынешнем сезоне Помазун провел за «красно-белых» 8 матчей в рамках Кубка России и дважды сыграл «на ноль».