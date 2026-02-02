В нынешнем сезоне Помазун провел за «красно-белых» 8 матчей в рамках Кубка России и дважды сыграл «на ноль».

Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

«В расположение команды для участия в тренировочном процессе вернулся вратарь Руслан Пичиенко », — сообщили в пресс‑службе «Спартака».

Стало известно, что голкипер получил травму мышц голени. Предварительные сроки восстановления — около месяца. Помазуну предстоит пройти дообследование.

Вратарь «Спартака» Илья Помазун получил повреждение во время тренировок на сборах команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

2.08

Прогнозы•Завтра 16:00 «Спартак» — «Пюник». Прогноз и ставка «Спартак» быстро расправится с «Пюником»

Футбол•Сегодня 20:16 Закрытие трансферного окна. Зима 2026. Онлайн

Футбол•Сегодня 17:35 Трансферный дайджест. 27 января — 2 февраля

Футбол•Вчера 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•29/01/2026 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:47 Бобб в «Фулхэме» и камбэк Гроса: шесть странных трансферов января в АПЛ

Футбол•Сегодня 13:51 Лукас Пакета и «Вест Хэм»: скандал со ставками, скрытая обида и побег во «Фламенго»

Футбол•Вчера 13:36 Тот самый Моуринью: чудо в ЛЧ, конфликтный сезон и нервная «Бенфика»

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•31/01/2026 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Выбор читателей

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•29/01/2026 19:30 Будущий король «Олд Траффорд»: Кунья может стать для «МЮ» современной версией Кантона

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Футбол•30/01/2026 19:32 От идеального «Арсенала» до кошмара Конте: победители и неудачники общего этапа Лиги чемпионов

Футбол•26/01/2026 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»

Самое интересное

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Футбол•05/01/2026 17:11 Грандиозные идеи и удручающая реальность: почему Аморима выгнали из «Манчестер Юнайтед»

Бои•05/01/2026 12:15 Тренировки на стройке и жизнь в горах: секрет нечеловеческого кардио Двалишвили

Футбол•04/01/2026 17:17 Друг Венгера, звездный бразилец «Зенита», Кордоба для бедных. Новые имена 2025 года в РПЛ