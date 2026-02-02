Знаменитый в прошлом полузащитник российской сборной и «МЮ» Андрей Канчельскис считает верным решение вратаря Матвея Сафонова остаться в «ПСЖ» и бороться за место в основе.

«Хорошо, что он вышел в составе, молодец. Поздравляем его. Дай бог ему дальше в таком направлении двигаться. Правильное решение, молодец. Сюда всегда успеет вернуться. Надо там оставаться, цепляться в Европе. Я всегда так говорил и буду говорить. Там прогресс, двигаются вперед, есть Лига чемпионов и Лига Европы. Так что молодец, правильно сделал, что остался», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

В игре 20-го тура Сафонов вышел в основе на матч со «Страсбургом» и помог своей команде одержать непростую победу со счетом 2:1, отразив пенальти на 21-й минуте в исполнении Хоакина Паничелли

Всего в этом сезоне Сафонов сыграл 6 матчей и два раза отстоял на ноль в них.