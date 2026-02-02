«Атлетик» поделил очки с «Реал Сосьедад» (1:1) в матче 22-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в составе гостей забил Гонсалу Гедеш на 37-й минуте.
«Атлетик» сумел сравнять счет на 88-й минуте благодаря точному удару Иньиго Руиса.
Результат матча
АтлетикБильбао1:1Реал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Гонсалу Гуэдеш 37' 1:1 Иньиго Руис де Галарета 88'
Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо (Андони Горосабель 79'), Айтор Паредес, Юри Берчиче, Адама Буаро, Алехандро Рего (Иньиго Руис де Галарета 46'), Микель Хаурегисар, Унаи Гомес (Роберт Наварро 63'), Алехандро Беренгер (Иньяки Уильямс 72'), Нико Уильямс, Горка Гурусета
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Jon Martin, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон 77'), Лука Сучич (Беньят Туррьентес 63'), Пабло Марин (Айэн Муньос 85'), Йон Горротксатеги (Брайс Мендес 63'), Карлос Солер, Гонсалу Гуэдеш, Серхио Гомес, Игор Субельдия
Жёлтые карточки: Юри Берчиче 56', Хесус Аресо 69', Айтор Паредес 84' — Игор Субельдия 23', Jon Martin 51'
Красная карточка: Брайс Мендес 83' (Реал Сосьедад)
«Атлетик» располагается на 11-й позиции в таблице Примеры с 25-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» занимает 8-е место с 28-ю баллами.