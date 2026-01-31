прогноз на матч Примеры, ставка за 2.30

1 февраля в матче 22-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из Бильбао занимает 13-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе после 21-го тура. «Атлетик» опережает зону вылета на 3 балла.

Команда также располагается на 13-й позиции в лиге по результатам домашних встре, набрав 16 очков из 30-и возможных. За 10 встреч на своем поле «Атлетик» сумел забить 10 голов при 11-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Спортингу» (2:3) в Лиге чемпионов, а до этого «Атлетик» проиграл «Севилье» со счетом 1:2 в Примере, пропустив решающий гол на 56-й минуте.

Команда не может победить в чемпионате Испании на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок «Атлетик» 4 раза проиграл и однажды сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Не сыграют: Альварес (допинг), Эгилуз, Прадос Диаз, Санчет, Саннади, Уильямс (у всех — травмы) и Лекуе Мартинес (красная карточка).

Состояние команды: «Атлетик» начал сильно пробуксовывать в последнее время в Примере, потеряв свои позиции в таблице. Команда из Бильбао очень близка к зоне вылета, нужно срочно выбираться из этой ямы.

У «Атлетика» нет яркого нападающего, который будет забивать в каждом матче. Лучший бомбардир команды Нико Уильямс забил 4 гола при 2-х результативных передачах.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: После 21-го тура в Примере команда располагается на 8-й позиции в таблице с 27-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.

В гостях команда выступает довольно средне, набрав 10 очков из 30-и возможных. По этому показателю «Реал Сосьедад» занимает 12-е место в чемпионате Испании.

Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Сельту» (3:1), а до этого «Реал Сосьедад» одолел «Барселону» со счетом 2:1, забив победный гол на 71-й минуте.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 4 матча подряд. За этот отрезок «Реал Сосьедад» также одолел «Осасуну» в Кубке Испании и «Хетафе» (2:1) в Примере.

Не сыграют: Чалета-Цар (красная карточка), Кубо, Марреро и Руперес (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Реал Сосьедад» показывает отличную игру, не проигрывая с 12-го декабря 2025-го года. К тому же, у команды отличная результативность — в прошедших 4-х встречах «Сосьедад» забивал минимум 2 гола.

У команды есть нападающий Микель Оярсабаль, который может решить исход матча. За 18 встреч форвард забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи, занимая 9-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

«Атлетик» проиграл 2 последних матча, пропустив 5 голов

У «Реал Сосьедад» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 4 матча подряд

В последних 5-и очных встречах «Атлетик» трижды обыгрывал «Реал Сосьедад»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.10, а победа «Реал Сосьедад» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Реал Сосьедад» навяжет борьбу «Атлетику» даже в гостях.

Ставка: Победа «Реал Сосьедад» с форой (0) за 2.30.

Прогноз: Команды способны забить больше 2-х голов. У «Реал Сосьедад» все в порядке с результативностью.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.20.