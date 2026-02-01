Президент «ПСЖ»Насер Аль-Хелаифи считает, что 25-летний полузащитник Витиньи станет ключевой фигурой в стратегии французского клуба. Португальского футболиста оценивают очень высоко, и он не имеет фиксированной стоимости, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала».

Испанская газета AS ранее сообщала, что «Реал» рассматривает возможность приобретения Витиньи, но осознает, что переговоры с «ПСЖ» могут быть сложными.

За свою карьеру Витиньи сыграл 183 матча во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 24 результативные передачи. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2029 года.